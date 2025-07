Sábado será ensolarado com temperaturas em elevação ao longo do dia

Devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, este sábado (12), terá predomínio de sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a amplitude térmica posse passar os 20°C, entre temperaturas mínimas e máximas.

Os cuidados com hidratação devem ser redobrados em razão da baixa umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes, com índices variando entre 15-30%.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 18°C e máximas entre 26-28°C.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados estão previstas mínimas entre 12-15°C e máximas entre 26-28°C

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-20°C e as máximas entre 27-32°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 13-17°C e máximas entre 27-30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também