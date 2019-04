Sábado será ensolarado na parte da manhã com chuva a tarde

Sábado (27) começa ensolarado em todo o Mato Grosso do Sul, mas, a previsão é de chuvas isoladas em algumas regiões. Pode chover na parte da tarde e a noite em Campo Grande que terá temperatura mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, que indicam que no domingo (28), a chuva atinge todo o estado durante o dia com médias de temperatura oscilando entre 20ºC a 30ºC em Campo Grande.

