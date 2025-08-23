Menu
Clima

Sábado será marcado por calor e céu parcialmente nublado em Campo Grande

A umidade relativa do ar terá variações entre 15% e 75%

23 agosto 2025 - 08h16Sarah Chaves
Foto: SulinfocoFoto: Sulinfoco  

Neste sábado (23), a previsão do tempo para Campo Grande é de céu parcialmente nublado, com variações ao longo do dia. A temperatura mínima será de 23°C, enquanto a máxima pode chegar a 35°C. A umidade relativa do ar terá variações entre 15% e 75%, indicando um dia com clima seco.

A manhã é de poucas nuvens, com temperaturas agradáveis e ventos leves vindo do nordeste (N-NE). A tarde o céu ficará mais nublado, com muitas nuvens. A intensidade do vento será moderada, com rajadas, vindo do noroeste/nordeste.

No período da noite o céu voltará a ter poucas nuvens, e os ventos continuam fracos a moderados, com direção noroeste/sudoeste (NW-SW).

