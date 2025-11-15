Menu
Sábado será marcado por instabilidade em Mato Grosso do Sul

O estado terá muitas nuvens, risco de tempestades e ventos fortes

15 novembro 2025 - 07h49Sarah Chaves
Foto: Sarah ChavesFoto: Sarah Chaves  

Mato Grosso do Sul terá sábado (15) marcado por muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. Há possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao forte transporte de calor e umidade e à atuação de cavados invertidos.

A presença de uma frente fria oceânica também reforça as instabilidades no estado, elevando o risco de volumes significativos de precipitação, que podem superar 30 a 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões sudoeste, oeste e norte.

As temperaturas variam conforme a região. No sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 19°C e 23°C, com máximas entre 23°C e 26°C. No Pantanal e sudoeste, mínimas de 18°C a 23°C e máximas de 23°C a 29°C. No bolsão, leste e norte, os termômetros oscilam entre mínimas de 20°C a 23°C e máximas de 27°C a 33°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 21°C e 23°C e máxima que pode chegar a 27°C. Os ventos sopram do quadrante norte com intensidades entre 40 e 60 km/h, e rajadas acima de 60 km/h podem ocorrer de forma pontual.

