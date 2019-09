Sábado será nublado e com possibilidade de chuvas em áreas isoladas

Com os termômetros marcando temperatura mínima de 21º e máxima de 33º, o sábado (21), será um dia nublado e no período da tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuvas em áreas isoladas.

A umidade máxima prevista gira em torno dos 80% e mínima de 30%, o dia permanece parcialmente nublado com ventos fracos a moderados. A tendência na temperatura é ligeiro declínio no final de semana. Se no sábado, há pouca possibilidade de chuvas, no domingo não há previsão. Para o domingo, está previsto um dia de muito sol com poucas nuvens.

