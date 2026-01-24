Sábado será quente e com muito sol em MS

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica a permanência de condições típicas de calor intenso e tempo firme neste sábado (24).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol predomina em grande parte do estado, com poucas nuvens ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas, que podem alcançar entre 36°C e 39°C, especialmente na metade oeste do território sul-mato-grossense.

Associado ao calor, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a saúde, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

Apesar do predomínio do tempo seco e ensolarado, o forte aquecimento diurno, aliado às características da estação, pode favorecer a formação de pancadas de chuva típicas de verão. Essas ocorrências devem ser isoladas e de curta duração, mas não se descarta, em pontos específicos do estado, a possibilidade de chuvas mais intensas acompanhadas de tempestades e rajadas de vento.

As temperaturas variam conforme a região. No sul do estado, incluindo o Cone-Sul e a Grande Dourados, as mínimas devem ser de 17°C, enquanto as máximas oscilam até 35°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, o calor será mais intenso, com mínimas de 22°C e máximas que podem atingir os 39°C. No Bolsão, Norte e Leste, os termômetros devem marcar mínimas de 19°Ce máximas de 36°C.

Em Campo Grande, a capital, a previsão aponta mínimas de 20°C e máximas de 35°C, mantendo o cenário de calor e tempo predominantemente seco.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também