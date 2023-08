Sábado tem promessa de calor intenso de 37°C em MS

Mesmo estando no inverno, estação considerada fria, Mato Grosso do Sul contrária as expectativas e continua tendo tempo seco e altas temperaturas. Neste sábado (5), novamente a promessa é de intenso calor, aliado a baixa umidade relativa do ar.

As estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) vem registrando índices de umidade relativa do ar baixos, com valores entre 15% e 25% em grande parte dos municípios monitorados.

Mato Grosso do Sul registrou a maior temperatura do ano na última quinta-feira (3): 37,5°C em Porto Murtinho. E há expectativa de quebra desse recorde ao longo dos próximos dias.

De acordo com o Inmet, neste sábado, Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 33°C. Em Dourados, 17°C pela manhã e 36ºC pela tarde.

No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 32ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 16°C e máxima de 32°C.

No Pantanal, em Corumbá a mínima será de 18°C e máxima de 37°C; Aquidauana terá variação entre 18°C e 37°C.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge os 37°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 17°C e máxima de 36°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 17°C pela manhã e 35°C de tarde.

Deixe seu Comentário

Leia Também