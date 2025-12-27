Sabadou com calor de até 40°C em Mato Grosso do Sul

O último sábado do ano será de calor intenso, elevada umidade do ar e condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul.

O principal destaque é a elevação das temperaturas, que podem alcançar entre 38°C e 40°C, sobretudo nas regiões norte e nordeste do Estado, aumentando a sensação de abafamento.

As manhãs devem começar com sol e variação de nebulosidade, mas ao longo da tarde e durante a noite há aumento significativo das instabilidades. O aquecimento diurno aliado à alta umidade favorece a formação de pancadas de chuva, que podem ocorrer de forma isolada, porém com intensidade elevada em alguns pontos. Há possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados devem registrar mínimas de 21°C com máximas de 35°C. No Pantanal e na região Sudoeste, as mínimas ficam entre 24°C e 37°C. Já nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, os termômetros devem marcar mínimas de 23°C e máximas elevadas até 39°C. Em Campo Grande, a capital, a previsão indica mínimas de 23°C e máximas de 34°C.

