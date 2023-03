'Sabadou' com previsÃ£o de muito sol, calor e previsÃ£o de chuva em Campo Grande

O sábado (25) deve ser de sol e temperaturas elevadas em Campo Grande, com as temperaturas podendo chegar a 32°C. Apesar do calorão, espera-se que chova de maneira isolada em algumas regiões da Capital durante a noite.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões da Grande Dourados, Leste e Bolsão, o tempo fica ensolarado, com mínimas de 22°C e máximas de 34°C. No decorrer do dia, as chuvas podem ocorrer em outras áreas do Estado, sendo de intensidade fraca a moderada.

Nas regiões Norte e Pantaneira podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. No Pantanal, espera-se mínima de 24°C e máxima de 34°C, e no Norte, mínima de 22°C e máxima de 34°C. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade.

Na região Sul-fronteira, Ponta Porã registra mínima de 21°C e máxima de 32°C. No Sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 24°C e máxima de 32°C.

Confira no mapa:

