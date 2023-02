'Sabadou' com previsão de tempestade e ventos fortes em MS

Muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas devem ser a cara deste sábado (11) em Mato Grosso do Sul. O estado está também com alerta de perigo para tempestades, conforme o site do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões centro-norte e leste do estado podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima de até 29°C, com umidade mínima de 50% e máxima de 90%. Dourados terá máxima de 31°C.

As temperaturas máximas na região sul poderão atingir 32°C. Em Corumbá, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 29°C. Porto Murtinho terá 23°C de mínima e máxima de 31°C.

O Cemtec explica ainda que a combinação de calor com a disponibilidade de umidade, aliado ao avanço de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica) deve favorecer a formação de nuvens e chuvas.

Confira no mapa:

Deixe seu Comentário

Leia Também