Sábadou com tempo estável e muito sol em Mato Grosso do Sul

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo deste sábado (28).

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas máximas estarão altas, com valores que podem atingir os 33°C. Além disso, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar entre 25 e 45%.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 19°C e máximas de até 30°C. Confira no mapa:

