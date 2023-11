Seca crítica: MS tem volume de chuva 100% abaixo da média histórica em novembro

Diante de um período severo de calor intenso e secas causados pela passagem do El Niño, que ainda terá seu pico de atividade, em dezembro, trazendo temperaturas mais altas para o Centro-Oeste, as chuvas são essenciais para dar uma trégua, principalmente ao solo, no entanto, neste ano, a situação está ainda mais crítica.

Um boletim divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), mostra que na primeira quinzena do mês de novembro, pelo menos 27 cidades tiveram volume de chuva acima de 80% menor do que a média histórica, que leva em conta os últimos 30 anos.

Campo Grande, que tem média de chuva de 206,5 milímetros nos primeiros 15 dias de novembro, marcou este ano, 42 milímetros, um percentual 80% abaixo da média. Já as cidades da região do Pantanal, Aquidauana e Miranda, marcaram respectivamente 73% e 76% a menos do volume de chuva esperado para o mês.

Já Corumbá está 100% abaixo da média histórica, tendo chovido 0,2 milímetros da média de 111.

Já em questão de estiagem dos últimos 30 anos, encontrado em 15 dias, a ocorrência mais severa foi em 1995.

De acordo com o meteorologista da Uniderp, Natalio Abrahão, na época, Mato Grosso do Sul tinha somente 8 estações de medidas de chuva. "O valor encontrado em 15 dias foi de 27,3mm no pluviômetro do Aeroporto de Campo Grande, sendo o ano mais seco e 2023 o segundo ano mais seco".



Não bastasse a estiagem, as queimadas no Pantanal também afetam o clima e principalmente a saúde tornando o clima mais seco. O Cemtec já emitiu notificado, alertando que a fumaça do incêndio nas regiões pantaneiras encobre o Mato Grosso do Sul.

O trabalho de combate aos incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, está concentrado em três regiões onde o fogo atinge grandes proporções. A atuação dos militares do Corpo de Bombeiros ocorre principalmente na região norte próximo da divisa com o Mato Grosso - conhecida como Pantanal do Paiaguás -, outra frente de trabalho está localizada na região do Passo do Lontra e o terceiro ponto é na região do Rio Negro.

Neste momento é importante relembrar os cuidados para a saúde, como a ingestão de água para a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol das 10h às 16h, usar protetor solar, evitar atividades físicas prolongadas e ambientes fechados sem ventilação.

