Segunda amanhece chuvosa e com ventinho gelado na Capital

Com previsão de instabilidade, Campo Grande amanheceu com chuva nesta segunda-feira (20). O ventinho gelado deve continuar ao longo do dia, uma vez que as temperaturas devem ficar entre 21°C e 25°C na Capital.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a instabilidade pode vir acompanhada de chuva de intensidade fraca e moderada em diversas regiões do Estado. Também existe a possibilidade pontual de tempestades com raios e rajadas de vento em locais isolados.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas de até 30°C nas regiões sul, sudoeste e leste do Estado. Confira no mapa:

