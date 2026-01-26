Segunda-feira começa quente, mas chuva pode aliviar calorão em MS

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul poderá ficar mais evidente nesta segunda-feira, dia 26, com a possibilidade de chuva em meio a calor durante o dia. Estão previstas de pancadas de chuvas até tempestades com raios.

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, aliado ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda existe uma área de baixa pressão atmosférica que favorece a ocorrência de instabilidade no estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 37°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 39°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 34°C.

