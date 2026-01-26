Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Clima

Segunda-feira começa quente, mas chuva pode aliviar calorão em MS

Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 34°C

26 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo nublado e risco de chuva para Campo GrandeTempo nublado e risco de chuva para Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul poderá ficar mais evidente nesta segunda-feira, dia 26, com a possibilidade de chuva em meio a calor durante o dia. Estão previstas de pancadas de chuvas até tempestades com raios.

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, aliado ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda existe uma área de baixa pressão atmosférica que favorece a ocorrência de instabilidade no estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 37°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 39°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Domingou com muito sol e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul
Sábado será quente e com muito sol em MS
Clima
Sábado será quente e com muito sol em MS
Sol deu as caras logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Sexta-feira promete ser calorenta e máxima atinge 39°C em cidades de MS
Calor volta a predominar em MS
Clima
Prepara o tereré! Calor deve aumentar e máximas podem beirar 40°C no fim de semana em MS
Muito sol previsto para o estado
Clima
Clima segue quente e MS deve ficar sem chuva nesta quinta-feira
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Mato Grosso do Sul segue com temperaturas 'nas alturas' nesta quarta-feira
Máxima não passa de 32°C na capital
Clima
Temperaturas sobem nesta terça-feira e máximas podem atingir 38°C em parte de MS
Tempo nublado e risco de chuva para Campo Grande
Clima
Frente fria ameniza calor e provoca chuvas em quase todo o Brasil
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Segunda-feira terá calor de 35°C, mas meteorologia prevê chuvas em MS
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Sol marca o início do domingo, mas frente fria eleva risco de temporais em MS

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados