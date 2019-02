Segunda-feira é de céu claro e pancadas de chuvas durante a tarde

O dia amanheceu ensolarado com previsão de calor e mormaço, mas pode ter pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões de Campo Grande. Já no estado o tempo ficará estável nos próximos dias e na quarta-feira (20), poderá ter fortes temporais no oeste, noroeste e sul do MS.

As temperaturas voltam a subir aos poucos e clima fresco vai se despedindo, na capital a mínima é de 18ºC e a máxima 36ºC. No estado fica na casa dos 20ºC a 31ºC.

