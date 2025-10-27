Segunda-feira promete ter mais chuva e clima ameno em Mato Grosso do Sul

O clima em Mato Grosso do Sul ficará instável neste começo de semana e a segunda-feira, dia 27 de outubro, promete ser novamente de chuva em praticamente todo o estado em razão do avanço da frente fria.

Essa condição facilita as ocorrências de chuva, podendo acontecer, inclusive, chuvas mais intensas e até tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Os acumulados de precipitação podem ser expressivos, superando 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul do estado.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 24-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20-25°C e máxima entre 24-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 28°C.

