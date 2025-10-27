Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Segunda-feira promete ter mais chuva e clima ameno em Mato Grosso do Sul

Com avanço da frente fria, tempo ficará ainda mais instável no começo da semana

27 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu nublado indica chuvaCéu nublado indica chuva   (Luiz Vinicius)

O clima em Mato Grosso do Sul ficará instável neste começo de semana e a segunda-feira, dia 27 de outubro, promete ser novamente de chuva em praticamente todo o estado em razão do avanço da frente fria.

Essa condição facilita as ocorrências de chuva, podendo acontecer, inclusive, chuvas mais intensas e até tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Os acumulados de precipitação podem ser expressivos, superando 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul do estado.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 24-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20-25°C e máxima entre 24-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 28°C.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

CMPI do INSS
Clima
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência
Chuva deve aparecer com frequência em MS
Clima
Frente fria traz chuva para Mato Grosso do Sul neste domingo
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Vem chuva aí? Sábado pode ter mudança no clima em várias regiões de MS
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Clima
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
Sexta-feira promete calor de 41°C e umidade de 15% em Mato Grosso do Sul
Promessa de tempo seco e quente em Campo Grande
Clima
Temperaturas máximas podem chegar a 38°C nesta quinta em Mato Grosso do Sul
Foto: Pixabay
Clima
Corumbá registra 9,5°C e tem a menor temperatura do Estado nesta terça-feira
Céu amanheceu azul, com sol e um friozinho em Campo Grande
Clima
Clima ameno segue pela manhã, mas máxima pode chegar a 36°C em MS nesta terça
Tempo amanheceu azul e ensolarado em Campo Grande
Clima
Friozinho por aí? Segunda começa com clima bastante ameno em Campo Grande
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
Frio chega e deve derrubar as temperaturas em MS

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai