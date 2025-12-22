Segunda-feira será de calor e chance de chuva em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta segunda-feira (22) em Mato Grosso do Sul indica condições típicas de verão, com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O calor e a umidade favorecem a formação de instabilidades, e há possibilidade de chuvas em diferentes regiões do estado, com risco de pancadas intensas e tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec, as temperaturas permanecem elevadas. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 20 °C e 22 °C, enquanto as máximas ficam entre 28 °C e 31 °C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas entre 24 °C e 26 °C, com máximas que podem alcançar de 31 °C a 35 °C.

Nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam entre 22 °C e 24 °C, e as máximas variam de 29 °C a 34 °C.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas entre 21 °C e 23 °C, com máximas de 29 °C a 31 °C, além de possibilidade de chuva ao longo do dia.

Os ventos atuam predominantemente do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima desse valor em pontos isolados, especialmente durante a ocorrência de tempestades.

