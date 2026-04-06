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Clima

Segunda-feira será de sol forte e calorão

Temperaturas seguem altas, com umidade baixa e possibilidade de pancadas rápidas de chuva no MS

06 abril 2026 - 07h10Sarah Chaves    atualizado em 06/04/2026 às 07h17

A segunda-feira (6) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e manutenção do ar quente e seco em todo o estado. As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem atingir entre 36°C e 38°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar baixa, variando entre 20% e 40%, o que exige atenção com a hidratação e a exposição ao sol nos horários mais quentes.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar do cenário de estabilidade, a combinação de calor e umidade ainda favorece pancadas de chuva isoladas. Em alguns pontos, essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De modo geral, não há previsão de volumes expressivos de chuva, com acumulados mais concentrados na metade leste do estado. Os ventos devem variar entre os quadrantes norte e oeste, com velocidades entre 30 e 50 km/h e possibilidade de rajadas pontuais acima desse valor.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 22°C e 24°C e máxima entre 32°C e 35°C

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