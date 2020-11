Segunda-feira tem céu nublado e expectativa de chuva

Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a previsão para esta segunda-feira (16) é de céu nublado com possíveis pancadas de chuva em todo o Estado.

Ao longo do dia, a umidade relativa do ar deve ficar entre 50% a 95% e as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22 °C a 35 °C e na Capital variação está estimada em 22 °C a 30 °C.

Alerta ainda para possíveis condições adversas, tais como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

