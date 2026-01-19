Menu
Segunda-feira terá calor de 35°C, mas meteorologia prevê chuvas em MS

Essa previsão é em razão da atuação de uma frente fria

19 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado em Campo GrandeTempo amanheceu nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Enquanto o calor predomina em Mato Grosso do Sul, principalmente nesta segunda-feira, dia 19, quando os termômetros poderão indicar máximas de até 35°C, a meteorologia prevê a possibilidade de chuva em algumas regiões.

Essa previsão é em razão da atuação de uma frente fria em conjunto a áreas de baixa pressão, que auxiliam no aumento de nebulosidade e eleva a chance de chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. São esperados acumulados de chuva mais significativos, podendo ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

