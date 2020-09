Segunda será de tempo firme e temperatura máxima pode chegar a 33°C

Mato Grosso do Sul está sob uma forte massa de ar seco e quente e nesta segunda-feira (28), a previsão céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima há possibilidade de pancadas de chuva isolada no sul do Estado.

Com o ar seco, sol forte e poucas nuvens, a umidade do ar fica bastante baixa, especialmente durante a tarde, quando pode atingir estado de alerta à saúde. A variação será de 60% a 15%.

As temperaturas em todos os setores de Mato Grosso do Sul podem variar entre 17°C a 40°C. As máximas serão registradas na área leste e as mínimas na região sul.

Em Campo Grande, dia será de sol entre nuvens vom início da elevação de temperaturas e tempo firme durante a semana. A temperatura máxima da capital não deve passar dos 33°C hoje, com mínima de 23°C.

