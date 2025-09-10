Menu
Sem dar trégua, calor se intensifica em MS com altas temperaturas nesta quarta

Campo Grande, por exemplo, volta a registrar máxima de 36°C

10 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Calor segue predominante em Campo GrandeCalor segue predominante em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O calor não dá sinais de trégua e segue bastante ativo em Mato Grosso do Sul com altas temperaturas, principalmente nesta quarta-feira (10), quando os termômetros voltam a se aproximar da casa dos 40°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque é o tempo seco e as temperaturas elevadas durante as tardes, em grande parte de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

Porém, na região sul do estado, no amanhecer as temperaturas tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 10°C e 14°C.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 10-12°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-26°C e máximas de até 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 32-37°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 33-36°C.

