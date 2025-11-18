Menu
Sem previsão de chuva, tempo ameno predomina em Campo Grande nesta terça-feira

Em outras regiões, a tendência é que as temperaturas estejam em elevação

18 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo GrandeCéu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius )

Após dias de instabilidade e bastante chuva, Campo Grande terá um dia de tempo firme, mas com um clima ameno pela frente nesta terça-feira, dia 18. Porém, em outras regiões, a tendência é que as temperaturas estejam em elevação.

A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, mantendo o tempo mais seco.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as manhãs devem apresentar temperaturas amenas, entre 13-15°C, especialmente na região sul do estado. Ao longo do período, as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem alcançar 37°C, principalmente nas regiões pantaneira e norte.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 13-16°C e máximas entre 23-32°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 17-22°C e  as máximas entre 29-37°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 15-20°C e máximas entre 26-36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 27-33°C.

