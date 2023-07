Sem previsão de chuva, tempo deve ficar estável neste domingo

Com ventos de até 60km/h em algumas cidades, o tempo segue seco sem probabilidade de chuva para o estado neste domingo (23), conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)

A umidade relativa do ar continua baixa, principalmente no período da tarde. O dia segue estável, tendo variação de nebulosidade. A umidade pode variar entre 15% e 35%, por isso se recomenda beber bastante água e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.

Em função da condição do tempo, as amplitudes térmicas ficam acentuadas. Em Campo Grande a máxima fica em 29°C e a mínima de 19°C. Já em Dourados a variação será de 17°C (mínima) e 31°C (máxima). Para Corumbá, na região do Pantanal, a máxima pode chegar a 31°C, com mínima de 20°C. Em Coxim a variação será entre 19°C (mínima) e 33°C (máxima).

