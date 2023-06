Sem previsão de chuva, tempo se mantém seco e quente nesta quarta em MS

O clima de Mato Grosso do Sul continua mantendo sua rotina de manhãs frias e tardes mais quentes, ficando estável e sem mudanças climáticas para essa quarta-feira (7). Essa manutenção remente a uma massa de ar seca atuante no estado, deixando o clima também mais seco que o normal.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Bolsão, Pantanal e Campo Grande terão poucas nuvens e névoa seca.

Na capital sul-mato-grossense, a mínima será de 15°C e a máxima de 27°C. No sul-fronteira, em Ponta Porã, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 25°C; Iguatemi, no Conesul, começa o dia com 13°C e atinge a máxima de 26°C.

As cidades do Bolsão terão mínima de 14°C também, e a máxima atinge os 29°C. No Pantanal, em Corumbá, os termômetros devem marcar de 19°C a 30°C.

Na região sudoeste, Porto Murtinho fica com mínima de 17°C e máxima de 30°C. No norte, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 31°C em Coxim; e Camapuã terá mínima de 14°C e máxima de 29°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também