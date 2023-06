Sem trégua: Temperatura pode chegar a 6°C na Capital nesta sexta-feira

Atingindo até 8°C no termômetro os últimos dias, o frio permanece com temperaturas intensamente baixas entre 15 de junho e 20 de julho em todo o estado. Os eventos meteorológicos mais significativos esperados neste mês com início do inverno são as estiagens que podem ser intensas além da redução nas frentes frias, conforme prognóstico do NOAA/CPC.

No entanto, com relação às chuvas o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) informa que entre sexta-feira (16) e domingo (18), o tempo volta a ficar firme em Mato Grosso do Sul, com exceção das regiões norte e nordeste que ainda podem registrar muitas nuvens e chuva fraca durante a sexta-feira (16).

Devido às condições meteorológicas, como as baixas temperaturas e alta umidade relativa do ar, é esperada a formação de nuvens baixas, bem como nevoeiros e neblinas.

Ainda nesta sexta, a temperatura mínima esperada em Campo Grande é de 6°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dia deve ter poucas nuvens e a umidade do ar fica entre 50% a 90%.

Durante o fim de semana as temperaturas mínimas devem seguir baixas, entre 5 e 7°C em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, mínima deve ficar entre 8-10°C e máxima de até 20°C.

As temperaturas máximas estarão em lenta e gradativa elevação. Para as regiões norte e oeste do MS, esperam-se mínimas entre 6-12°C e máximas de até 25°C com ventos de até 50 km/h.

