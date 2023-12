Semana chega ao fim com alerta de chuvas intensas do Inmet

Para encerrar a semana com “chave de ouro”, o sul-mato-grossense pode esperar, nesta sexta-feira (8), chuvas intensas em boa parte do Estado, incluindo Campo Grande, com ventos que devem chegar aos 60 km/h e até 50 mm/dia de chuva.

Segundo o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a possibilidade de chuvas intensas deve seguir até por volta das 10h de sábado (9).

É recomendando pelo órgão que a população não se abrigue embaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica, e evite estacionar veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda, que podem cair com os fortes ventos.

Caso deseje obter mais informações ou solicitar ajuda para uma emergência, a população pode estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193, e com a Defesa Civil através do telefone 199.

Em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, entre em contato com a Energisa, distribuidora de energia em Mato Grosso do Sul, através do telefone 0800 722 7272.

