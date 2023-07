Semana com retorno do calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul

Após a passagem de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, que reduziu drasticamente as temperaturas mínimas, a segunda-feira (17) começa com tempo seco e o retorno do calor, com possibilidade de máximas de até 32°C em algumas cidades.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar poderá estar em estado de alerta dianta da secura. Já são mais de 25 dias de estiagem em várias regiões do Estado, com exceção do extremo sul, onde ocorreram chuvas na semana passada.

A previsão da meteorologia é de chuva em alguns municípios do Estado neste início de semana. Mundo Novo, Amambai, Bela Vista, Porto Murtinho e Bonito, devem ter chuva nesta segunda-feira.

Já no restante do Estado, a previsão é de que as temperaturas mínimas fiquem entre 15°C e 17°C e as máximas entre 27°C e 32°C.

Em Campo Grande, a mínima pode chegar a 17°C e a máxima alcança 28°C. As cidades de Três Lagoas e Paranaíba registram mínimas de 15°C e 16°C respectivamente.

