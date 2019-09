Semana começa com baixa umidade e máxima de 43ºC em MS

Priscilla Porangaba, com informações do Inmet

A segunda-feira (16) começou com céu claro a parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, os termômetros podem registrar temperatura máxima de 38ºC e a temperatura mínima deve ficar em 25ºC.

A umidade relativa do ar máxima, que é aquela que dá a impressão de o tempo estar seco, é de 50% e não oferece riscos à população sul-mato-grossense.

Para o estado, o instituto prevê que o tempo seja claro a parcialmente nublado passando a nublado no final da tarde para o início da noite no sudoeste e sul do estado. Nas demais áreas o céu fica claro a parcialmente nublado

A temperatura máxima é de 43°C e a mínima é de 21ºC.

