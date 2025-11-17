Semana começa com avanço de frente fria e mais chuva em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul receberá mais chuva no começo desta terceira semana do mês de novembro, graças ao auxílio de uma frente fria, que avança sobre o estado nesta segunda-feira, dia 17, e intensifica ainda mais a instabilidade no clima.

Diante desse cenário, as condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa configuração meteorológica decorre do intenso transporte de calor e umidade da região amazônica, associado à atuação de áreas de baixa pressão e à passagem de cavados. Os acumulados de precipitação podem superar 40 mm/24h, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 25-31°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 21-23°C e as máximas entre 28-37°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 26-31°C.

