Semana começa com chance de chuva e diminuição do calor em MS

Após longos meses de intensidade, o calor promete ser uma trégua em Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (20). Isso porque a instabilidade no tempo pode ajudar com o retorno das chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo.

Em Campo Grande, a temperatura mínima vai oscilar entre 23°C e 25°C, e máximas de até 31°C.

Neste período estão previstas temperaturas míninas entre 23°C e 25°C, e máximas que podem atingir os 33°C, nas regiões sul, norte, bolsão e leste do Estado.

Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 25°C e 27°C, e máximas de até 38°C. Nestes dias, os ventos atuam com velocidade entre 30 e 50 km/h, e pontualmente, podem ocorrem rajadas acima destes valores.

