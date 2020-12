Semana começa com chuva em todo Estado

A previsão para esta segunda-feira (14) é de céu nublado com probabilidade de chuva em todo o Estado; acumulados poderão ser maiores nos setores sudoeste e sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), o dia que promete ser chuvoso terá temperaturas entre 18°C a 36 °C em Mato Grosso do Sul. Na capital, variação está estimada em 20 °C a 31 °C.

Tempo deve continuar instável, ao menos, até dia 19, conforme o Cemtec, além disso, a chuva deve se concentrar especialmente na região sul onde são esperados até 100 milímetros, e nas demais áreas cerca de 50 milímetros.





