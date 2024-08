Semana começa com clima bastante quente e temperatura nas alturas em MS

A onda de calor não para de atuar em Mato Grosso do Sul e a prova disso é a altas temperaturas que estão sendo vistas em várias regiões. Para essa segunda-feira (19), a tendência é de possíveis novos recordes com as máximas podendo alcançar até 40°C em algumas cidades.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica continuidade do tempo firme, com sol e poucas nuvens.

“Estas condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Além disso, essas condições impactam na saúde humana e no meio ambiente”, destaca o órgão.

Por isso, recomenda-se que além de beber bastante líquido e umidificar os ambientes, a população não ateie fogo em nenhuma situação.

Campo Grande encerra a semana com 25°C pela manhã e 36°C à tarde. Os termômetros em Dourados marcam 20°C inicialmente e chegam aos 38°C ao longo do dia. Nas regiões Cone-Sul e leste, os municípios de Iguatemi e Anaurilândia registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 20°C e máximas de 37°C.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, amanhecem com 18°C e chegam aos 36°C e 37°C, respectivamente. No norte do Estado, Coxim e Camapuã tem mínimas de 22°C e máximas de 38°C.

Na região pantaneira, Corumbá registra 26°C pela manhã e 38°C à tarde, já em Aquidauana os valores variam entre 24°C e 39°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, apresenta a temperatura mais alta do dia junto à Aquidauana, com mínima de 25°C e máxima de 39°C.

