Semana começa com máximas de 38°C, mas chuvas podem amenizar calorão em MS

Mato Grosso do Sul começa mais uma semana vivendo os dois extremos climáticos, tendo altas temperaturas que podem alcançar 38°C, mas não estando descartada as chuvas que tendem a amenizar o forte calor nesta segunda-feira (5).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão.

Pontualmente pode ocorrer chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. O destaque para o período, entre hoje e quinta-feira (8), é que as chuvas com maior probabilidade devem ocorrer nas regiões Centro, Norte, Bolsão e Pantaneira.

Nas nas regiões Sul e Leste estão previstas temperaturas mínimas entre 21°C a 24°C e máximas de até 38°C.

Para as regiões Norte, Bolsão e Pantaneira as mínimas devem ser entre 21°C e 24°C e a máxima de até 34°C. Para a região Sudoeste as mínimas ficam entre 25°C e 26°C e máxima de até 38°C.

Em Campo Grande são esperadas temperaturas mínimas entre 21°C a 22°C e máximas de até 32°C.

