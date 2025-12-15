Semana começa com misto de calor intenso e possibilidade de chuva em MS

Mato Grosso do Sul começa mais uma semana tendo alternâncias em seu clima, onde poderão ocorrer temperaturas altas caracterizando um calor intenso, mas também há probabilidades de chuvas durante a segunda-feira, dia 15.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a áreas de baixa pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, porém ao longo do dia haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas. Pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 33°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

