Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Festival de Bonito TOPO - Ago25
Clima

Semana começa com sol intenso e calor acima dos 35° em MS

Em Campo Grande são previstas mínimas de 22°C e máxima 33°C

18 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Céu azul e promessa de bastante calor em Campo GrandeCéu azul e promessa de bastante calor em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mais uma semana começa nesta segunda-feira (18) e o tempo segue da mesma forma dos últimos dias, com a secura predominando, temperaturas acima dos 35°C e principalmente, uma umidade relativa do ar em baixa.

O alerta fica em relação justamente a umidade, que seguirá em alerta, já que o índice ficará na faixa dos 8% em algumas regiões, mas nas demais, pode chegar até 20%, configurando estado de atenção.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima ficará assim devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que manterá o tempo estável, dificultando a formação de nuvens e consequentemente as chuvas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 9°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12-13°C e as máximas entre 32-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-15°C e máximas até 36°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 14-22°C e máximas entre 29-33°C.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sol deve predominar nos próximos dias
Clima
Bom para churras e piscina? Domingo terá sol e calor intenso em MS
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Fim de semana promete ser seco e com calor intenso de até 36°C em MS
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã
Clima
Calor se intensifica nesta sexta e MS viverá dias de secura 'quase extrema'
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
Saúde
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
CPMI sobre desvios no INSS será instalada na próxima semana, garante Alcolumbre
Clima
CPMI sobre desvios no INSS será instalada na próxima semana, garante Alcolumbre
Foto: Freepik
Clima
Estado registrou mínima de 1,4°C nas últimas 24h
Tempo aberto e seco para Campo Grande
Clima
MS encara mais um dia seco e de baixa umidade nesta quinta-feira
Foto: Neimar de Cesero/Agência RBS
Clima
MS passa por dificuldades climáticas, com amplitude térmica elevada e baixa umidade
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Com frio indo embora, calor retorna com baixa umidade em MS nesta quarta

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS