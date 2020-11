Semana começa com temperaturas de até 41°C no Estado

Nesta segunda-feira (30), a previsão é de céu parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva no Estado. Porém, as possibilidades para pancadas de chuvas isoladas não estão descartadas, segundo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (CEMTEC).

Umidade relativa do ar permanece baixa, com variação estimada entre 20% a 50%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com isso, a orientação é de consumir muita água, atenção redobrada com crianças e idosos e evitar aglomerações.

Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 24 °C a 41 °C e na capital variação está estimada em 26 °C a 37 °C.

A partir desta terça-feira (1), as condições de tempo começam a mudar, com aumento da nebulosidade e possibilidade para retorno das chuvas, de acordo com o Cemtec.

Confira o mapa do Estado:

