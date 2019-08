Semana começa com tempo “fechado”, mas não vai chover na capital

A semana começou com o tempo nublado, mas segundo a previsão, não há possibilidade de chover em Campo Grande.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues, nesta manhã chove apenas na região norte do estado, as demais áreas seguem sem previsão de chuva.

Houve também declínio de temperatura registrada na parte pantaneira, sudoeste e sul, com registro de neblina. “A semana segue com tempo firme, sem chuva, baixa umidade e muita poluição, deixando o céu vermelho no amanhecer e por do sol”, informou Francine.

Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande a mínima será de 21ºC e máxima 31ºC. No interior do estado a mínima pode chegar a 17ºC e máxima 36ºC.

A umidade relativa do ar máxima é de 60%.

