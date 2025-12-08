Menu
Semana começa com tempo instável e meteorologia volta a falar de chuva para MS

Temperaturas também podem sofrer alteração, principalmente em Campo Grande

08 dezembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu instávelTempo amanheceu instável   (Luiz Vinicius)

A semana começa com previsão de tempo instável e alta possibilidade de chuva ao longo da segunda-feira, dia 8, em Mato Grosso do Sul. Existe a expectativa de que algumas cidades registrem 40 milímetros ou mais de chuva.

Essa instabilidade é provocada devido a uma formação de sistema de baixa pressão atmosférica, associada à passagem de cavados, cria ambiente favorável para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia começa com sol e variação de nebulosidade, porém ao longo do dia ocorre aumento gradual de nuvens, favorecendo a formação de chuvas em várias regiões do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 27°C.

