Semana começa com tempo instável em Campo Grande

A semana começa de um jeito diferente em Campo Grande, devido à instabilidade prevista pela meteorologia para essa segunda-feira (14).

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há registros de possíveis chuvas intensas para o dia na capital sul-mato-grossense, contudo, existe a possibilidade de chuvas isoladas ao longo da segunda.

Pela manhã, o tempo deve ter bastantes nuvens com algumas chuvas isoladas. Já no período da tarde, as nuvens continuam presentes e até se intensificam para colaborar com a chegada da chuva novamente.

A noite a tendência é de novas chuvas isoladas, mas rápidas, com aumento da nebulosidade nos céus de Campo Grande.

Ainda conforme o instituto, apesar dessa instabilidade, ao longo do dia, os termômetros podem chegar aos 30°C na máxima, enquanto logo nas primeiras horas desta segunda, as mínimas ficaram na casa dos 19°C.

