Semana começa mais uma vez com temperaturas perto dos 40°C em MS

Termômetros em Campo Grande poderão chegar a 36°C e a sensação acima disso

15 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Sol e calor predominamSol e calor predominam   (Foto: Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul começa mais uma semana com temperaturas perto dos 40°C, sem expectativa de chuva e com umidade relativa do ar em baixa. A segunda-feira (15), por exemplo, pode ter máximas de 41°C em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a presença de um cavado, pode favorecer o aumento da nebulosidade em grande parte do estado.

Essas condições meteorológicas elevam a possibilidade de chuvas que podem vir acompanhadas de tempestades com  raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 28-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 23-26°C e máximas entre 38-40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-22°C e máximas entre 36-39°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 34-36°C.

