Semana começa possibilidade de chuva em meio ao calor em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul inicia mais uma semana com possibilidade de chuva, mesmo tendo a manutenção do calor como clima predominante nesta segunda-feira, dia 24.

A previsão indica tempo com sol, e ao longo do dia aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas mais generalizadas. Em pontos isolados do estado, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica ocorre devido à aproximação de uma frente fria oceânica, aliado a passagem de um cavado em diferentes níveis da atmosfera.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 27-30°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 21-23°C e as máximas entre 31-34°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 19-22°C e máximas entre 30-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-31°C.

