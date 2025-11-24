Menu
Semana começa possibilidade de chuva em meio ao calor em Mato Grosso do Sul

Termômetros devem registrar temperaturas em torno dos 34°C de máxima

24 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul inicia mais uma semana com possibilidade de chuva, mesmo tendo a manutenção do calor como clima predominante nesta segunda-feira, dia 24.

A previsão indica tempo com sol, e ao longo do dia aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas mais generalizadas. Em pontos isolados do estado, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica ocorre devido à aproximação de uma frente fria oceânica, aliado a passagem de um cavado em diferentes níveis da atmosfera.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 27-30°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 21-23°C e as máximas entre 31-34°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 19-22°C e máximas entre 30-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-31°C.

