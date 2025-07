Semana começa sem chuva e com tempo seco em Mato Grosso do Sul

O tempo nesta segunda-feira (14) promete ser semelhante aos últimos dias em Mato Grosso do Sul: seco e sem nenhuma previsão de chuva. Assim, a umidade relativa do ar segue ficando abaixo dos índices considerados bons.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição é resultante da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe o desenvolvimento de nuvens e a ocorrência de precipitações, mantendo o tempo firme em todo o estado.

A presença de ar seco contribui para grandes amplitudes térmicas — com variações que podem ultrapassar os 20°C entre as temperaturas mínimas e máximas do dia. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes, com índices variando entre 15-30%.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-15°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-20°C e as máximas entre 27-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 13-17°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 26-28°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também