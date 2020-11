Semana encerra com tempo seco, calor e sem chuvas em MS

A previsão para esta sexta-feira (27) é de sol forte, céu claro a parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva considerável, segundo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec).

Uma massa de ar quente e seco predomina sobre o Centro-Oeste do Brasil nesses dias, inibindo a formação de grandes instabilidades sobre a região. Devido a essas condições Mato Grosso do Sul enfrenta dias de bastante calor e umidade do ar sob alerta, que ao longo do dia pode variar entre 35% a 85%.

Com ventos fracos em todas as regiões, a máxima no Estado é de 41°C e mínima de 22°C. Na Capital, variação está estimada em 25 °C a 33 °C.

A orientação para o período é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, umidificar ambientes e evitar aglomerações devido à baixa umidade.

