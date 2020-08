Semana será gelada e pode registrar mínima de 4ºC no MS

A semana será instável no Mato Grosso do Sul, com acumulado de chuva entre 5 a 100 milímetros, com a maior concentração localizado nos municípios da região sul e sudoeste do Estado e o início do frio com geada.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a frente fria deve começar nesta quarta-feira (19), com forte massa de ar polar que promete diminuir as temperaturas com possibilidade de geada (abaixo de 5º C) em Mato Grosso do Sul.

O período chuvoso deve cessar até sábado (22), quando as temperaturas despencam e apesar do tempo ficar aberto, a previsão é de que a semana termine com variação de 4º C a 18º C no Estado.

Preparados para tirar os cobertores dos armários, os sul-mato-grossenses podem esperar geada principalmente nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, principalmente no centro-sul do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na quinta-feira (20), a mínima deve ser de 8ºC na capital e a máxima não deve passar dos 21ºC com ventos moderados e ainda com pancadas de chuvas isoladas.

As cidades mais afetadas pelo frio, são Ivinhema, Dourados, Campo Grande, Sete Quedas e Jardim.

Deixe seu Comentário

Leia Também