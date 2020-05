Semana terá leve queda de temperatura com probabilidade de chuva

Saiba Mais Clima Dia terá máxima de 31ºC com névoa seca na capital, diz Inmet

A segunda semana de maio, será marcada por um período mais chuvoso no Mato Grosso do Sul, que pode começar com maiores instabilidades nesta terça-feira (12), de acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Franciane Rodrigues.

De acordo com a física e mestra em meteorologia, com informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a partir de amanhã retornam as chuvas que podem variar de intensas com ventos fortes e raios, devido a instabilidade que começa a se alinhar entre parte do interior do continente e o setor sul devido um cavado a médios níveis da atmosfera que interagirá com uma frente fria vinda do sul da Argentina.

Franciane detalha que essas instabilidades provocadas por esses sistemas atuarão sobre o Estado entre 12 a 16 de maio, podendo diminuir a temperatura ligeiramente nos dias 14 e 15 de maio com variação estimada entre 16 °C a 25 °C em Mato Grosso do Sul.

É previsto que com a formação de um sistema frontal (frente fria), nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central, podem acumular até 100 milímetros de chuva neste período.

As demais áreas poderão ter os menores acumulados de chuva em que é estimado até 20 milímetros acumulados ao longo do período. Em especial, Corumbá espera-se 75 milímetros acumulados neste período.

Já na terceira semana do mês, entre os dias 16 a 24, é esperado a diminuição das chuvas e a intensificação de uma massa de ar seco com umidade relativa que pode ficar abaixo de 30% sobre o Estado, deixando o céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva até o final do período.

Algumas dicas para não sofrer durante o clima mais seco é a higienização das mãos com frequência, evitando colocá-las na boca e no nariz.

Manter o corpo sempre bem hidratado, também é importante, portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes.

