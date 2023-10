Sensação térmica chegou em 46ºC em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira

Mesmo com a primavera tendo se iniciado em 23 de setembro, as altas temperaturas, que mais lembram o verão que a estação popular pelo desabrochar de flores, se mantêm fortes pelo Estado.

Nesta sexta-feira (6), o dia foi marcado por máximas de ultrapassaram os 35ºC em várias cidades de Mato Grosso do Sul, com sensação térmica que chegou aos 46ºC em Corumbá.

Segundo o meteorologista Natalio Abrão, Campo Grande registrou uma temperatura máxima de 36,6ºC em Campo Grande.

Apesar de parecer calor, a Cidade Morena ficou um pouco longe da cidade mais quente do Estado neste início do fim de semana. Corumbá registrou temperatura máxima de 41,1ºC, com a sensação térmica deixando a vida do corumbaense mais difícil ainda, marcando 46ºC.

Logo atrás surge Pedro Gomes, com máxima de 40,7ºC e sensação de 45ºC; e Porto Murtinho, com 40,7ºC e sensação também de 45ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também