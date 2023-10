Sensação térmica em MS chegou em 48ºC nesta terça-feira

Mais um dia de calor na vida do sul-mato-grossense. Sem previsão de uma trégua nas altas temperaturas pelos próximos dias, é de se esperar que o calor assombre o dia no Estado, porém, os números ainda assustam.

O meteorologista Natálio Abraão alertou que nesta terça-feira (17), a sensação térmica chegou em 48ºC na cidade de Porto Murtinho, que teve máximas de 43,4ºC. Corumbá foi outra cidade que sofreu com a alta temperatura, com uma máxima de 42,5ºC e sensação térmica de 46ºC.

Água Clara também sentiu o “calorão”, com os termómetros marcando 41,1ºC durante o momento mais quente do dia, com uma sensação térmica de 45ºC.

A onda de calor não está atormentando a vida somente do brasileiro, já que cidades do Paraguai e Bolívia também registraram temperaturas que ultrapassam os 35ºC.

Na cidade paraguaia de Carmelo Peralta, os moradores viram a temperatura bater 41,4ºC. Em Puerto Suárez e Santa Cruz de La Sierra, ambas na Bolívia, foram registrados, respectivamente, máximas de 37,2ºC e 35,4ºC.

