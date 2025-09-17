Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS

Uma nova onda de frio está chegando em Mato Grosso do Sul, com previsão de temperaturas mínimas que podem chegar a até 6°C em algumas regiões do estado. De acordo com o meteorologista, Natálio Abrãao, a chegada do fenômeno está prevista para o dia 22 de setembro, coincidindo com o primeiro dia da primavera.

O especialista ainda reforma que a mudança brusca promete ser um choque térmico no estado, que atualmente enfrenta uma onda de calor com temperaturas próximas dos 40°C e umidade baixa.

Já na segunda-feira (25), uma frente fria avançará pelo sul do estado, trazendo aumento de nuvens, trovoadas, ventos fortes e chuvas. Após a passagem dessa frente fria, uma massa de ar polar se instalará sobre a região, fazendo as temperaturas despencarem, principalmente nas cidades do sul e sudoeste de MS.

As mínimas previstas indicam um cenário de frio intenso, com 10°C em Campo Grande, 8°C em Ponta Porã, e até 6°C em Sete Quedas. Outras cidades também sentirão o impacto, com mínimas de 11°C em Corumbá e Aquidauana, e 13°C em Coxim e Três Lagoas. Além disso, há alerta para ventos fortes de até 70 km/h, riscos de granizo, raios e até a formação de poeira.

O frio deve durar de 22 a 26 de setembro e pode ser o último da estação, com o retorno das temperaturas amenas após esse período. "As previsões indicam que uma intensa massa de ar fria vai chegar e derrubar as altas temperaturas, é uma onda de frio fora de época e deve afetar especialmente o sul do estado", alertou.

