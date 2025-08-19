Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã

A atuação de um ciclone extratropical no Sul do país pode causar tempestades, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos acima de 100km/h, com eventual queda de granizo em Mato Grosso do Sul.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), existem três alertas ativos sobre o estado sul-mato-grossense, sendo o de tempestade, o de baixa umidade do ar e o de vendaval.
As chuvas podem ser superiores a 20 mm, acompanhados de ventos intensos (acima de 60 km/h) e eventual queda de granizo. O vendaval, geralmente está ligado a ventos fortes que causam destruição, podendo atingir os 100km/h.
O Inmet alerta também para a previsão de umidade relativa do ar abaixo de 30% em praticamente toda a região ao longo dos próximos dias.
